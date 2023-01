Turista italiano morto per incidente nel rally Dakar in Arabia Saudita

Un turista italiano è morto dopo essere stato travolto durante la nona tappa del rally Dakar tra Riyadh e Harad, in Arabia Saudita, hanno riferito gli organizzatori.

"Uno spettatore di origine italiana che si trovava dietro una duna è rimasto ferito sulla pista del rally", ha dichiarato l'Amaury Sport Organization in un comunicato stampa. La vittima, evacuata in elicottero dall'assistenza medica, è morta durante il suo trasferimento, precisa l'Aso, secondo cui sono in corso le indagini per determinare le circostanze della tragedia.

Il rally Dakar è partito il 31 dicembre dalle rive del Mar Rosso per una corsa di oltre 8.000 km con arrivo previsto il 15 gennaio sulla costa orientale a Dammam. Organizzato in Arabia Saudita per la quarta edizione consecutiva, il rally si svolge prevalentemente in zone desertiche ma comunque attira spettatori, in proporzioni comunque molto inferiori rispetto a quando la gara si svolgeva in America Latina.