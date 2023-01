Tutto il mondo è pieno di "Perfetti Sconosciuti", il film che segna il record di remake

“Perfetti Sconosciuti”, “Perfectos Desconocidos”, “Cebimdeki Yabanci”, “Τέλειοι ξένοι”, “Loudspeaker”, “ Le Jeu”… tante lingue per un unico film che batte il numero di remake nella storia del Cinema. Infatti, l’uscita di “Villibráð”, il 6 gennaio scorso in Islanda, celebra l'ultima di oltre venti rifacimenti del film italiano del 2016 di Paolo Genovese. Le versioni straniere di "Perfetti Sconosciuti", infatti, vanno da Israele al Messico, dalla Grecia alla Corea, dalla Russia all’Indonesia, dal Vietnam alla Cina, dal Libano alla Norvegia, e presto ci sarà anche quella danese.

photomaker Perfectos desconocidos - scena film

photomaker Perfectos desconocidos

"Perfetti Sconosciuti" esce nelle sale italiane l’11 febbraio del 2016 incassando in totale 17,3 milioni di euro: un successo immediato confermato anche dalle classifiche di fine anno dei film più visti. Molti gli elementi che determinano il successo planetario di questo film che, già nel 2019, al diciottesimo remake, viene inserito nel “Guinness dei Primati” per il numero di rifacimenti della sua sceneggiatura (per altro premiata anche al Tribeca Festival di New York).

photomakers Intimate Strangers - versione coreana di "perfetti sconosciuti"

photomakers Intimate Strangers - versione coreana di "perfetti sconosciuti"

Oltre a trama dai valori universali, la struttura narrativa punta su sentimenti condivisi al di là delle culture ed essendo un film ambientato in un interno notte è anche poco gravoso realizzarlo, da un punto di vista economico. Un po' come per i vecchi “due camere e cucina”, il film non punta sulle scenografie, ma sull'esplorazione dell'animo dei personaggi e quindi è anche una sfida interessante per gli attori e, puntando su una trama che può aderire a diversi tessuti socio-culturali, si presta a facili adattamenti.

photomakers Kill Mobile - versione cinese di "perfetti sconosciuti"

photomakers Kill Mobile - versione cinese di "perfetti sconosciuti"

L’intreccio è semplice e geniale: diverse coppie di amici, insieme a cena a casa di uno di loro, decidono di mettere sul tavolo i propri cellulari e condividerne ogni messaggio e chiamata. Un gioco al massacro che farà esplodere liti, dissapori, gelosie e scenari inaspettati. Un finale consolatorio per lo spettatore copre in realtà l'idea che la falsità possa regnare nelle relazioni e che sia davvero difficile conoscere profondamente le persone, anche quelle può vicine. Il cast della versione italiana è scoppiettante: Valerio Mastandrea e Anna Foglietta, Marco Giallini e Kasia Smutniak, Edoardo Leo, Alba Rohrwacher e Giuseppe Battiston. Una ricchezza ed una differente provenienza di grandi attori che lo rendono attraente anche nei remake.

foto di scena del film "Perfetti Sconosciuti" Foto di scena del film "Perfetti Sconosciuti"

Come racconta l’Economist, che ha segnalato il record di questo film italiano, i remake differiscono per motivazioni culturali e manca la versione per il pubblico americano. Forse perché i diritti per la trasposizione americana furono acquistati nel 2017 dalla Weinstein Company di Harvey Weinstein, poi chiusa per fallimento. Nel 2019, l’attrice e produttrice Issa Rae ha detto che le piacerebbe realizzare una versione americana del film, ma questa ancora non esiste.

“Perfetti Sconosciuti” è scritto da Paolo Genovese con Filippo Bologna, Paolo Costella, Paola Mammini e Rolando Ravello, e si può dire che tragga spunto da “Festa per il compleanno del caro amico Harold”, di William Friedkin, il primo film di Hollywood a parlare apertamente di omosessualità, cosa che “Perfetti Sconosciuti” fa in modo intelligente e profondo. È una commedia amara che affronta anche i temi della ghettizzazione e degli stereotipi duri da accettare, oltre ai tradimenti e le difficoltà del vivere in coppia e in famiglia.

Ansa Photocall "Perfetti Sconosciuti" : Marco Giallini, Edoardo Leo, Valerio Mastandrea Giuseppe Battiston