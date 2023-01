Twitter, Bloomberg: "Tagli allo staff che modera contenuti"

Continuano i tagli al personale a Twitter nelle sedi di Dublino e Singapore.

La società di Elon Musk, secondo le testimonianze raccolte da Bloomberg, avrebbe fatto tagli profondi licenziando venerdì una dozzina di dipendenti dello staff che si occupa di moderazione dei contenuti e dell'unità che vigila sui post che contengono parole vietate o che incitano all'odio.

Ella Irwin, capo della fiducia e della sicurezza di Twitter, ha confermato che diversi membri delle squadre sono stati licenziati, ma ha negato la presa di mira delle aree menzionate da Bloomberg. In una e-mail di risposta la Irwin ha confermato l'eliminazione da parte di Twitter di ruoli in aree della società che non hanno ottenuto abbastanza "volume" per giustificare il supporto continuo.

Da quando ha rilevato l'azienda, Musk ha licenziato circa 5.000 dei 7.500 dipendenti di Twitter e ha istituito un ambiente di lavoro "hardcore" per i lavoratori restanti.