Twitter citata in giudizio per il mancato pagamento dell'affitto degli uffici di San Francisco

Twitter è stato citato in giudizio per il mancato pagamento di 136.260 dollari per l'affitto del suo ufficio di San Francisco, secondo i documenti depositati giovedì scorso presso il tribunale statale della città californiana.

Il proprietario dell'edificio, Columbia Reit - 650 California Llc, ha avvertito il colosso dei social media che sarebbe stato inadempiente se il pagamento non fosse stato ricevuto entro il 21 dicembre. Twitter attualmente occupa il 30° piano dell'Hartford Building, un grattacielo situato ai margini del distretto finanziario di San Francisco. Twitter ha firmato un contratto di locazione di sette anni per gli uffici nel 2017. Twitter non ha risposto alla richiesta di un commento da parte di CBS News.

La piattaforma non avrebbe pagato l'affitto di nessuno dei suoi uffici globali da settimane, secondo quanto riportato dal New York Times.

La società è stata anche citata in giudizio da Private Jet Services Group, Llc, che sostiene che Twitter si sia rifiutata di pagare due voli charter in ottobre, per un valore di 197.725 dollari. La causa per questo mancato pagamento è stata depositata presso il tribunale distrettuale del New Hampshire il mese scorso.

Da quando Musk ha rilevato Twitter, nel 2022, ha iniziato a implementare una serie di modifiche, oltre alle misure di riduzione dei costi, tra cui il licenziamento di metà della forza lavoro e la fine dello smart working per quelli rimasti. Per gli utenti, è venuta meno l'applicazione delle regole sulla disinformazione a proposito della pandemia e sono stati riammessi personaggi controversi bannati, tra cui l'ex presidente Usa, Donald Trump.

Il mese scorso, Musk ha annunciato che si sarebbe dimesso dalla carica di Ceo quando avesse trovato qualcuno che lo sostituisse, una decisione “obbligata” dopo aver condotto, e perso, un sondaggio in proposito su Twitter.