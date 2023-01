Tyre Nichols, la polizia di Menphis smantella l'unità responsabile dell'omicidio

La polizia di Memphis ha smantellato in modo permanente l'unità speciale Scorpion dopo il pestaggio a morte da parte di cinque suoi agenti dell'afroamericano Tyre Nichols, proprio nella città del Tennessee.

L'annuncio arriva a meno di 24 ore dalla diffusione dei video shock delle violenze, girati il 7 gennaio durante l'arresto di Nichols per violazioni del codice della strada. L'uomo è morto tre giorni dopo in ospedale.

L'unità Scorpion era stata creata nel 2021 per combattere il crimine violento in città ma è stata segnata da lunghe controversie per le sue tattiche e la condotta dei suoi uomini. L'acronimo Scorpion sta per Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods, ovvero “Operazione crimine di strada per ripristinare la pace nel circondario”. Si tratta - si trattava - di una unità di 50 elementi con la missione di occuparsi delle gang criminali nelle aree “difficili” di Memphis.

In una dichiarazione, il dipartimento di polizia sostiene che “è nell'interesse di tutti sciogliere l'unità: visto che le atroci azioni di pochi gettano il disonore sul nome Scorpion, è imperativo adottare passi verso la riappacificazione di tutti coloro che sono coinvolti”.