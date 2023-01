Ragazza israeliana di 24 anni accoltellata alla Stazione Termini

Una ragazza israeliana di 24 anni sarebbe stata raggiunta da un fendente a un fianco. L'aggressione risale alla serata di ieri e non del 30 dicembre come in un primo momento appreso.Il fatto è accaduto alle 21.45 circa. L'aggressore è fuggito. La giovane è sempre rimasta vigile, le sue condizioni gravi sono ma non dovrebbe essere in pericolo di vita

La giovane si trovava davanti ad una biglietteria automatica. Si tratterebbe di un tentativo di tentativo di furto. Lo riporta il Jerusalem Post citando il portale di notizie Kan News. Il ministero degli Esteri israeliano sarebbe al corrente dell'accaduto.

Sul posto anche il personale del 118 che ha traferito la 24enne in ospedale al policlinico Umberto I. Indagini in corso da parte della Polizia Ferroviaria.