Ucraina, Crosetto al ministro ucraino Reznikov: "Non vi lasceremo soli"

L' occasione è quella del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina in corso a Ramstein, in Germania. Lì, a margine della riunione, il ministro della della Difesa, Guido Crosetto, ha incontrato il collega ucraino Oleksii Reznikov, “non vi lasceremo soli di fronte a una vile aggressione” ha assicurato Crosetto. "Siamo e resteremo al fianco del popolo ucraino a difesa di democrazia e libertà" gli ha ribadito.

"Al Gruppo di Contatto per la difesa dell'Ucraina ho ribadito al Segretario Generale Nato Jens Stoltenberg che l'Italia, tra i protagonisti dell'Alleanza Atlantica, proseguirà nel sostegno all'Ucraina e al suo popolo. Continueremo a fare la nostra parte", ha poi riferito il ministro. Durante il vertice di Ramstein con Stoltenberg "abbiamo discusso di strategie future e del contesto internazionale geostrategico", ha aggiunto.