Ucraina: ragazza si taglia i capelli dopo 17 anni per donare soldi all'esercito

Viktoria Sushilina , una studentessa di Kropyvnytskyi, una città a circa 300 km a sud di Kiev, si è tagliata i capelli , che si era fatta crescere fin dalla nascita, per venderli e raccogliere fondi per le forze armate ucraine. La vendita ha fruttato 6.560 grivne, circa 170 euro che la diciasettenne ha donato interamente sottolineando che non risparmia i capelli per una buona causa. La treccia di capelli tagliata e poi devoluta alla causa da Viktoria era di 64 centimetri ed il peso 108 grammi .

La decisione di cambiare acconciatura è stata ispirata a Vika da altre ragazze che si sono tagliate i capelli per sostenere i difensori ucraini al fronte. La madre della ragazza, Yulia Sushilina, dice di aver concordato con la figlia che si sarebbe tagliata i capelli a maggio, per il suo 18esimo compleanno, ma poi hanno considerato che i militari avevano già bisogno di aiuto, quindi hanno deciso di non ritardare: "Crediamo che per allora ci sarà la pace nel nostro paese. Sai, i nostri difensori danno la vita, quindi i capelli non sono un sacrificio così grande", sottolinea la madre della ragazza e ha aggiunto che Viktoria si è già abituata alla nuova acconciatura.