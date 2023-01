Ucraina, dopo accuse di corruzione sostituiti dal governo alcuni membri dell'esecutivo e governatori

Un terremoto politico definito una risposta alla "richiesta fondamentale dell'opinione pubblica di una giustizia uguale per tutti", come ha dichiarato il consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak: "Le decisioni del presidente Zelensky testimoniano quali siano le priorità dello Stato", ha concluso Podolyak.

A lasciare la sua poltrona anche il viceministro della Difesa Vyacheslav Shapovalov, responsabile del supporto logistico alle forze armate. Secondo il sito webZN.UA, il Ministero della Difesa ha firmato un contratto per il 2023 a un prezzo gonfiato per i prodotti alimentari destinati ai soldati. Il contratto avrebbe un valore di 324 milioni di euro, con prezzi fissati "da due a tre volte superiori" a quelli attuali per i prodotti alimentari di base.

Lo scandalo rischia tuttavia di travolgere anche il titolare della Difesa, Oleksiy Reznikov, uno dei volti più noti della politica ucraina e uno dei simboli della resistenza contro l'invasione russa. Anche se non ha firmato il contratto di forniture alimentari all'esercito (da oltre 300 milioni di euro) il Ministro - che ha più volte dichiarato pubblicamente la necessità di una "tolleranza zero" nei confronti della corruzione - viene considerato come il responsabile ultimo politico della decisione; Reznikov ha peraltro difeso la bontà del contratto, definendo le accuse rivolte al suo Ministero come "una campagna di fango".

Il sostituto procuratore generale Oleksiy Simonenko è stato accusato da un influente media ucraino di essersi recato di recente in vacanza in Spagna, anche se i viaggi all'estero, tranne che per motivi professionali, sono vietati agli uomini ucraini in età da combattimento.