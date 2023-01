Udine: tenta di strangolare medico di guardia, assessore alla Salute: "Inammissibile"

Diventa sempre più insostenibile la situazione negli ospedali italiani. Oramai le aggressioni nei confronti di medici ed infermieri non si contano più. E la situazione non è diversa per chi presta servizio presso gli ambulatori e gli studi medici. Solo negli ultimi giorni si sono registrati decine di casi. Tra i più eclatanti ricordiamo quello nel Lazio, a Roma, dove al nosocomio Sant'Andrea, un medico è stato aggredito fisicamente e gli infermieri verbalmente.

E ancora, in Molise, a Termoli, dove la notte tra il 6 e il 7 gennaio sono state aggredite due dottoresse che erano di turno per garantire l'assistenza sanitaria di base: la porta dell'ambulatorio dove prestavano servizio è stata distrutta a calci dai parenti di un paziente che avevano visitato.

Un altro medico a Bitonto, in Puglia, è stato aggredito a calcio nel suo studio. Sabato sera, addirittura una giovane medico specializzanda in servizio come guardia medica a Udine ha subito un tentativo di strangolamento da parte di un utente. Il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute: “La violenza e l'intimidazione che ha dovuto affrontare sono inammissibili e non devono essere tollerate in nessuna forma”.

Il Presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli ha sottolineato che "occorre dare piena applicazione alla legge e perseguire d'ufficio questi reati. Ma occorre soprattutto prevenirli, attraverso modelli organizzativi e una cultura del rispetto".

Il Presidente della Società Italiana di Chirurgia, Massimo Carlini, sottolinea come "medici, infermieri e operatori sanitari in genere, sempre più frequentemente diventano facile bersaglio di facinorosi e finiscono per scontare una rabbia ingiustificata, incomprensibile e inaccettabile”.

Il segretario nazionale Anaao Assomed, Pierino Di Silverio, ricorda anche lui che “esiste una legge che dovrebbe difenderci da questi comportamenti che però, evidentemente, non viene rispettata. Allora siamo costretti a chiedere misure più stringenti come un presidio di polizia nei luoghi di lavoro” .