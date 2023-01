Ue: quarto pacchetto di sanzioni all'Iran, ma per i Pasdaran nulla di fatto

E' stato l'Alto rappresentante per la politica estera europea Joseph Borrell , a spiegare ai giornalisti che per inserire l'esercito ideologico iraniano nella lista serve prima una sentenza "concreta" di un tribunale di uno dei Stati membri che lo attesti. L 'Irgc è già nella lista Usa dei gruppi armati, considerati terroristi. Tuttavia "non si può dire che sono terroristi solo perché non ci piacciono", ha detto Borrell. "La questione è più complessa", gli ha fatto eco il capo della diplomazia tedesca, Annalena Baerbock. "L'Ue ha scelto per il momento di inserire i responsabili delle Guardie rivoluzionarie nell'elenco delle persone sanzionate dall'Ue per violazione dei diritti umani", ha spiegato.

Il pacchetto piace a Madrid che ha dato il suo l'ok per l'approvazione tramite il ministro degli Esteri José Manuel Albares. Le nuove sanzioni non sono poca cosa, ma oggi appaiono come un "contentino" dell'Unione Europea a chi si aspettava un seguito al voto di mercoledì scorso del Parlamento Europeo con cui si chiedeva l'inserimento nella lista nera europea delle organizzazioni terroristiche dei Pasdaran. L'emendamento era stato fortemente voluto dalla comunità - vasta in Nord Europa - della diaspora iraniana, tramite i loro rappresentanti membri dei parlamenti degli Stati membri Ue, Svezia in testa protagonisati di una lunga marcia a Strasburgo lunedì scorso.

Un video dell'ennesima violenza sulle donne circola indignando il web. Già almeno 500 le vittime, secondo le ong, molti giovani e giovanissimi. E continuano gli arresti di manifestanti un centinaio dei quali rischia l'esecuzione alla pena capitale, mentre cadono nel vuoto gli appelli ad ascoltare il popolo come quello che arriva da autorevoli attivisti come la figlia dell'ex presidente Rafsanjani.

Teheran ha usato e continua a minacciare col pugno duro chi si ribella alle sue regole: da quattro mesi è in corso nel Paese una grande protesta antigovernativa, con massicce manifestazioni di popolo (85 milioni i cittadini iraniani) nelle principali città (almeno 150) in cui si chiedono riforme economiche e sociali strutturali. Protagonisti di questa repressione proprio i Pasdaran, il Corpo delle Guardie della rivoluzione che hanno il mandato di vigilare sull'ordine pubblico e sul rispetto delle ferree regole coraniche come il codice dell'abbigliamento sulle donne e le violenze private. Di recente su volontà della guida suprema Ali-Khamenei il vertice è stato cambiato.

Ad allinearsi alla decisione europea arriva il governo di Rishi Sunak che ha annunciato un ampliamento delle sanzioni britanniche contro l'Iran in risposta alle "repressioni del regime": brucia ancora e molto la recente esecuzioni di Alireza Akbari, ex viceministro della difesa iraniano all'epoca della presidenza Khatami, in possesso del passaporto britannico, condannato a morte sulla base di una contestata accusa di spionaggio. Le nuove misure, riferisce il Foreign Office , sono state coordinate con gli alleati (Usa e Ue); e riguardano, oltre al procuratore generale di Teheran, messo nel miro già dalla settimana scorsa, una cinquantina fra entità e alti funzionari: inclusi il comandante dell'esercito, figure di spicco della guardia rivoluzionaria islamica e la milizia paramilitare del basij .

Office of the Iranian Supreme Leader via AP

La risposta iraniana

Teheran aveva avvertito: "Qualsiasi decisione dell'Unione europea che designa le Guardie della rivoluzione come una organizzazione terroristica sarà una mossa contro la sicurezza nazionale dell'Iran: daremo agli europei una risposta seria e spiacevole che sarà compatibile con la loro mossa", aveva detto il portavoce del ministero degli esteri iraniano Nasser Kanani aggiungendo che quell'emendamento approvato dal Parlamento europeo di inserire i Pasdaran nella lista dei terroristi "non ha posto nel diritto internazionale e nemmeno nello statuto dell'Onu".

Per il clero al potere "i Pasdaran hanno mantenuto la sicurezza a livello nazionale, regionale e internazionale e gli Stati europei devono la loro sicurezza al corpo militare (delle Guardie della rivoluzione) per la sua lotta contro l'Isis in Siria e Iraq. Per questo motivo, questa azione imbarazzante porterà limitazioni a questa grande forza anti terrorista", ha aggiunto il funzionario della Repubblica islamica.

E non è tutto come contromisura gli ayatollah minacciano di chiudere perfino lo stretto di Hormuz, con quello che chiamano "un piano urgente" per imporre restrizioni ai movimenti delle navi commerciali europee nello stretto strategico del Golfo Persico. Lo ha detto il vice presidente della commissione parlamentare per gli affari interni Mohammad Hassan Asfari, come riporta Mehr. "Non resteremo in silenzio, chiudere lo stretto di Hormuz è nell'agenda del parlamento", ha affermato il deputato invitando "gli europei a cancellare la decisione prima che sia troppo tardi".

E ancora a causa delle sanzioni degli Stati Uniti, parte dei fondi iraniani bloccati in alcuni paesi stranieri, sono stati scongelati. "Qualche miliardo di dollari stanziati come investimenti per progetti economici, di cui 90 miliardi sono stati utilizzati nel settore petrolifero, petrolchimico, industriale e delle miniere", ha affermato il primo vice presidente iraniano Mohammad Mokhber, secondo cui "i nemici utilizzano le sanzioni per fare saltare l'economia dell'Iran. Nelle ultime settimane hanno effettuato azioni di disturbo sul mercato della valuta straniera con un guerra psicologica e mediatica creando un aumento di prezzo", ha spiegato l'emissario degli ayatollah.