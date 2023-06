I Pasdaran entrano nella lista dei terroristi, Teheran: "L'Ue pagherà"

La notizia arriva dopo la marcia dei 13000 iraniani della diaspora che insieme ai loro sostentori hanno camminato verso la sede del Parlamento europeo a Strasburgo, il 16 gennaio scorso. L'iniziativa di alcuni deputati europei guidati da Alireza Akhondi, intervistato da Rainews.it per l'occasione. “L'Europa è pronta a votare a favore” ci aveva detto il deputato svedese di origini iraniane e aveva ragione. L'Iran rally aveva avuto l'appoggio di tutti i vertici europei, Roberta Metsola in testa che ieri ha voluto parlare agli iraniani a Strasburgo in attesa del voto di oggi.

Dal vertice economico di Davos anche la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha lanciato il suo endorsement per l'inserimento dei Guardiani della rivoluzione nella lista delle organizzazioni terroristiche, in risposta allo "scempio dei diritti umani fondamentali" da parte dell'Iran, ha detto il numero uno della Commissione.

Oggi dall'Iran l'audio esclusivo arrivato a noi dai familiari e dagli amici dei prigionieri detenuti nelle carceri. 19000 solo negli ultimi quattro mesi da quando sono iniziate le proteste antigovernative cominciate con il rifiuto delle iraniane del velo islamico obbligatorio.

Oggi nel tentativo di scongiurare la votazione andata a buon fine, la deputata iraniana facente parte della Commissione parlamentare per la Sicurezza nazionale e la politica estera Zohreh Elahian aveva avvertito: “L'Unione Europea dovrebbe sapere che designare le Guardie della rivoluzione come un'organizzazione terroristica e imporre nuove sanzioni comporterà un caro prezzo per gli Stati europei”. Il loro nome è già nella lista americana dei gruppi terroristici.

“Una mossa del genere bloccherebbe sicuramente i negoziati e le relazioni con l'Iran”, ha aggiunto riportata da Irna. "Adotteremo misure attraverso le loro ambasciate e poi contro i loro interessi", ha affermato un altro parlamentare, Esmail Kosari, che in passato è stato un membro dei Pasdaran, promettendo che gli europei riceveranno un'adeguata risposta da parte dell'Iran.

Anche l'ambasciatore iraniano in Italia Soburi nella conferenza stampa della settimana scorsa aveva parlato di “linea rossa da non oltrepassare” in caso fossero toccati i Pasdaran, la guardia 'ideologica' incaricata di mantenere l'ordine e lo status quo degli ayatollah sin dal loro insediamento a Teheran avvenuto nel 1979. Quel limite era stato già superato ma dall'indegno pugno duro dell'Iran sul suo popolo aveva detto il Presidente della repubblica Mattarella. Ora la Guardia rivoluzionaria macchiatasi di atti sanguinosi nel passato anche fuori dall'Iran, e di recente protagonista della violenta repressione ordinata dal clero sciita sulla rivolta di popolo per Mahsa Amini, è entrata nell'elenco ufficiale dell'Europa.