Ultima generazione: attivista in tribunale rischia la "sorveglianza speciale"

È in corso davanti al Tribunale di Milano un presidio di solidarietà del movimento “Ultima generazione” a sostegno di Simone Ficicchia, l'attivista climatico di 20 anni che rischia la “sorveglianza speciale” con obbligo di dimora per un anno, richiesta dalla Questura di Pavia per aver partecipato ad una serie di azioni di protesta, a volte eclatanti ma sempre non violente, “per il futuro di tutti" e per attirare l'attenzione della politica e della cittadinanza sulla crisi climatica. “Sono azioni di disobbedienza civile per ricordare al governo che potrebbe salvare la vita dei propri cittadini: quest'anno sono morte quasi 30 persone solo fra le Marche e Ischia” afferma Simone, che ha partecipato ad una serie di azioni non violente, tra cui quello del 7 dicembre in cui gli attivisti per il clima hanno gettato vernice sull'ingresso del teatro alla Scala. Era inoltre fra coloro che a luglio si sono incollati al vetro di protezione della Primavera del Botticelli agli Uffizi. Tutte iniziative pacifiche volte ad attirare l'attenzione dell'opinione pubblica sulla crisi climatica della Terra, la nostra “opera d'arte” per eccellenza.

“Si tratta della prima volta che viene applicata questa misura all'interno del movimento per il clima” dichiara Simone prima di entrare in tribunale a Milano. “La repressione che stiamo ricevendo è sproporzionata rispetto alle azioni non violente che portiamo avanti”. La “sorveglianza speciale”, definita dagli attivisti come una norma “al limite della costituzionalità”, potrebbe comportare per lo studente il divieto di uscire dal comune di residenza senza autorizzazione, di frequentare locali pubblici o eventi politici e prevedere il coprifuoco serale. Lo scopo è quello di “isolare la persona dal resto del movimento: vengo punito e processato per il mio stile di vita” aggiunge Simone.

“Noi porteremo in aula tutte le nostre motivazioni chiare e condivise dalla comunità scientifica sul nostro futuro, sul rischio dei cambiamenti climatici e la non violenza totale delle nostre azioni: un 20enne studente non può essere un pericolo sociale”. L'avvocato Gilberto Pagani, difensore di Simone, ha dichiarato: "Ci aspettiamo giustizia perché questo è un provvedimento che vuole colpire i diritti di chi manifesta. Lo Stato e il potere non vogliono prendere una soluzione contro il cambiamento climatico e Simone fa in modo di portare questo tema all'attenzione pubblica ed è ingiusto che venga colpito”.

Local Team Presidio Ultima Generazione parla Simone Ficicchia

Nelle 18 pagine della richiesta di sorveglianza speciale della Questura di Pavia vengono elencati oltre 30 procedimenti aperti a carico di Simone Ficicchia per varie azioni negli ultimi mesi, tra cui diversi blocchi stradali a Roma. A suo carico sono stati contestati reati che vanno dall'interruzione di pubblico servizio, al danneggiamento e imbrattamento fino alla resistenza a pubblico ufficiale e alla violenza privata. Ed è stato destinatario di diversi fogli di via emessi in varie città.

(Ansa) La facciata del Senato imbrattata per protesta dagli attivisti di "Ultima Generazione" a Roma

Gli attivisti di Ultima generazione sono in piazza oggi con cartelli con su scritto “no gas no carbone” e dichiarano che non si fermeranno “per far rispettare la scadenza del 2025 per la chiusura delle centrali a carbone e lo stop alle trivellazioni”.