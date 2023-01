Un drone salva due alpinisti in difficoltà

Cinque alpinisti sono stati costretti a pernottare del Kozie Czuby, un monte al confine tra Polonia e Slovacchia. Il gruppo è rimasto bloccato venerdì sera, vicino alla vetta, a causa delle condizioni meteorologiche avverse e dal sopraggiungere del freddo e non erano equipaggiati per passare la notte.

I soccorsi non erano in grado di raggiungerli tempestivamente, quindi gli impacchi riscaldanti e le coperte termiche per aiutarli a sopravvivere durante la notte sono stati consegnati loro da un drone. La mattina di sabato sono stati evacuati da un elicottero del Tatra Volunteer Rescue Service (Topr).