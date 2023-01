Un file danneggiato nel sistema di allerta responsabile del caos nei cieli

Un file danneggiato nel sistema 'Notam' di allerta per i piloti, ha portato al blocco dei voli per diverse ore ieri negli Stati Uniti, con oltre 10mila voli ritardati o cancellati. La notizia è stata confermata dalla FAA, la Federal Aviation Administration: "Il nostro lavoro preliminare - si legge in una nota - ha fatto risalire l'interruzione del servizio a un file di database danneggiato. Al momento, non ci sono prove di un attacco informatico".

La FAA sta ancora cercando di determinare se una persona o un "ingresso di routine" nel database sia responsabile del file danneggiato, ha riferito alla Cnn un funzionario governativo. Secondo la ricostruzione del network americano, quando i funzionari del controllo del traffico aereo si sono resi conto di avere un problema con il file danneggiato, hanno elaborato un piano di ripristino per riavviare il sistema quando sono previsti meno voli, mercoledì mattina presto. Il sistema si è ripristinato ma in modo incompleto e con tempi superiori al previsto, costringendo la FAA alla decisione senza precedenti di interrompere tutte le partenze degli aerei a livello nazionale.

Il sistema informatico che si è guastato era il database centrale per tutti i NOTAM a livello nazionale. Tali avvisi avvisano i piloti di problemi lungo il loro percorso e a destinazione.