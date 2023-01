Una domenica di festa che vale doppio: musei e parchi archeologici oggi sono aperti a tutti

Primo giorno del nuovo anno e prima domenica del mese in cui l’arte è aperta a tutti.

Si rinnova anche per oggi l’appuntamento della “domenicalmuseo”, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che permette l’ingresso gratuito nei musei italiani e nei parchi archeologici statali.

Ci sono, insomma, tutti gli ingredienti per godersi in libertà la bellezza dell'arte delle città italiane, perdipiù a costo zero.

Sul sito del ministero è possibile accedere direttamente QUI alla lista delle strutture di tutta Italia aperte per l’occasione.