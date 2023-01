Un russo cerca di contrabbandare in Uzbekistan un Kalashnikov AK-47 d’oro che vale una fortuna

Un cittadino russo è stato fermato dai doganieri nell’aeroporto dell'aeroporto Koltsovo di Ekaterinburg quando stava passando per il corridoio verde per imbarcarsi su un volo per Tashkent. A insospettire i doganieri era la custodia per le armi che aveva con sé.

La mitragliatrice (link con la foto del particolare Kalashnikov su Telegram, ndr) è stata fabbricata nel 1974, nello stesso periodo in cui il famoso AK-74 è stato adottato nell'URSS. La canna con il castello, il mirino e il caricatore erano ricoperti di dorature con disegni, e il calcio e l'avambraccio erano di legno pregiato, probabilmente mogano. Inoltre si tratta di uno dei primi esemplari di AK-47 lanciati in produzione nel 1974.

Secondo le stime preliminari il prezzo di un tale AK parte da 10mila euro in su.

Il proprietario di questa copia unica ha dichiarato che l'arma è stata dismessa ed è stata decorata dagli artigiani locali di Zlatoust per personalizzarla. L'uomo ha spiegato che stava portando il fucile mitragliatore in Uzbekistan come regalo a un suo conoscente. L’arma però è rimasta in Russia: è stata confiscata dai doganieri e consegnata agli esperti per le verifiche.