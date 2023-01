L'Ue cerca una linea comune sugli arrivi dalla Cina. Xi: "Nuova fase"

Gli Stati membri dell'Unione Europea si incontrano oggi per discutere una linea comune nei confronti dei viaggiatori provenienti dalla Cina, dopo l'esplosione dei contagi Covid nel paese, che ha allentato le restrizioni dopo aver perseguito una politica di “tolleranza zero” fondata su lockdown e tamponi di massa e che ha riaperto i confini dopo tre anni di chiusura. Quella di convocare una riunione del meccanismo integrato di risposta politica alle crisi (Ipcr) è stata una delle prime decisioni di Stoccolma, che ha assunto la presidenza di turno dell'Unione dal primo gennaio: “La Svezia sta cercando di organizzare una risposta comune per tutta la Ue per possibili restrizioni all'ingresso nelle nostre regioni. È importante mettere in atto rapidamente tutte le misure necessarie”. Il primo ministro svedese e presidente di turno del Consiglio dell’Ue, Ulf Kristersson ha inoltre dichiarato: “L’abolizione delle restrizioni alle partenze dalla Cina, in combinazione con la crescente diffusione del Covid-19 nel Paese, ha reso concreta la necessità di un’azione europea congiunta”. La riunione si terrà alle 15, è a livello tecnico e non è prevista la presenza di ministri. Al termine, previsto attorno alle 18,30, non ci sarà una conferenza stampa ma la diffusione di informazioni dalla presidenza. L’obiettivo è quello di evitare una nuova ondata pandemica ma anche la divisione dei Ventisette nelle misure adottate. L'Europa si è finora mossa in ordine sparso sui controlli negli aeroporti con Italia, Francia e Spagna che richiedono un tampone negativo per chiunque arrivi dagli scali cinesi, mentre la Germania non ha ancora imposto l'obbligo di tampone.

Pechino: “Lotta comune contro il virus” Il presidente cinese Xi Jinping nel discorso in tv per il nuovo anno ha detto che nella lotta al Coronavirus la Cina è "ancora in un momento difficile. La prevenzione e il controllo dell'epidemia sono entrati in una nuova fase, ma la luce della speranza è davanti a noi". Oggi la portavoce del ministero degli esteri cinese Mao Ning ha detto che la Cina spera che i diversi Paesi del mondo si concentrino sulla lotta contro la pandemia di Covid-19 piuttosto che sulla sua politicizzazione. "Speriamo sinceramente che tutte le parti si concentrino sulla lotta stessa, evitino qualsiasi parola o azione che politicizzi l'epidemia, rafforzino l'unità e lavorino insieme per sconfiggere l'epidemia il prima possibile". Secondo la diplomatica, fin dallo scoppio del Covid-19, la Cina ha messo al primo posto la vita e la salute delle persone e ha attuato efficacemente misure di prevenzione e controllo tenendo conto dello sviluppo socioeconomico del Paese. A dicembre, la Cina ha annunciato l'abbandono della sua politica di tolleranza zero per il Covid-19 e si è preparata per la riapertura dei suoi confini l'8 gennaio, ma molti paesi della comunità internazionale temono che la fine di quasi tre anni di misure rigorose in questo Stato di 1,4 miliardi di persone possa portare a una massiccia diffusione della malattia in tutto il mondo. Per questo si allunga ogni giorno la lista dei Paesi che hanno scelto di adottare restrizioni all'ingresso di viaggiatori provenienti dalla Cina.

Iata contro i test Covid ai passeggeri Contraria all'imposizione di test Covid ai viaggiatori provenienti dalla Cina è Iata, rappresentante delle compagnie aeree mondiali, pari all'83% del traffico aereo globale, che giudica la misura una risposta "impulsiva" e "inefficace". Willie Walsh, direttore generale della Iata, sostiene che gli studi hanno dimostrato che "l'instaurazione di ostacoli agli spostamenti non cambia nulla al culmine della diffusione dei contagi. Al massimo, le restrizioni hanno ritardato questo picco di qualche giorno". A tre anni dall'inizio della pandemia, il settore dell'aviazione dispone, secondo l'organizzazione, degli "strumenti necessari" per affrontare il virus "senza ricorrere a misure inefficaci che interrompono i viaggi internazionali, danneggiano le economie e distruggono posti di lavoro".