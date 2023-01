Ancora una sparatoria: tre persone uccise nello Stato di Washington, l'autore si è poi suicidato

Ancora sangue negli Stati Uniti: l’ultimo episodio a Yakima, nello Stato di Washington, dove almeno tre persone sono morte nell'ennesima sparatoria.

Un uomo, che stava cercando di entrare in una stazione di servizio, si è diretto in un negozio, ha estratto una pistola e ha sparato a due persone che stavano acquistando del cibo, uccidendole. Poi, una volta all’esterno, ha sparato a una terza, che è morta, e a un'auto in transito, prima di allontanarsi.

Qualche ora dopo la polizia era sulle tracce di un uomo, il 21enne Jarid Haddock, residente nella stessa contea di Yakima, ma poco prima che gli agenti lo raggiungessero per fermarlo si sarebbe suicidato. Lo riferisce la Cnn citando la polizia: “Haddock ha telefonato alla madre e poi si è sparato. Gli agenti lo hanno trovato dopo il colpo, hanno provato a rianimarlo ma senza riuscirci”, ha detto ancora la polizia che poco fa aveva annunciato la sua cattura. La Cnn riporta le parole del capo della polizia locale, Matt Murray: "la polizia al momento non ha un movente per l'aggressione, sembra essere un fatto casuale, non c'era alcun conflitto apparente: l'uomo, appena è entrato, ha iniziato a sparare”. La polizia annuncia che a breve rilascerà il video dell'attacco.