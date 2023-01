Usa: c'è un accordo tra i repubblicani per eleggere McCarthy. La Camera si riunisce alle 18 italiane

Dopo tre giorni e undici votazioni si apre uno spiraglio nel partito repubblicano per far ottenere a Kevin McCarthy i 218 voti necessari ed essere finalmente eletto Speaker della Camera. Lo scrive il Washington Post citando tre fonti interne. Secondo il giornale, alcuni dei ribelli avrebbero acconsentito a sostenere il candidato del Grand old party, ma non alla prima votazione delle 12, le 18 in Italia, quando riprenderà laseduta. Stando alle fonti, dopo una "fase 1" nella quale McCarthy dimostrerà di aver riacquistato "consensi" all'interno del partito, si aprirà la "fase 2" che dovrebbe concludersi con l'elezione, verosimilmente al tredicesimo voto.

Storico stallo

Al termine della giornata ad alta tensione di ieri, dopo più di otto ore e cinque infruttuose votazioni, la Camera dei rappresentanti Usa ha approvato una mozione con cui ha aggiornato il voto l'elezione del suo nuovo Speaker a mezzogiorno dell'Epifania (le 18 in Italia). Un nuovo schiaffo per il candidato ufficiale della maggioranza repubblicana, il 57enne Kevin McCarthy, che nemmeno nell'undicesima votazione è riuscito a scalfire il muro dei ribelli del Grand Old Party e si è fermato a 200 voti.

Il leader della minoranza democratica, Hakeem Jeffries, ha fatto il pieno dei suoi 212 voti, sette voti sono andati a Kevin Hern, sostenuto dai ribelli Gop, uno a Donald Trump e altri 12 a vari candidati. I negoziati sono, però, andati avanti per cercare di arrivare finalmente a una fumata bianca per la guida della Camera bassa, riconquistata a fatica dal Grand Old Party nel voto di Midterm. E il risultato di questa lunga trattativa potrebbe concretizzarsi oggi nel corso delle prime due votazioni della giornata.

L'ultima volta che si era arrivati a un numero così alto di votazioni per lo Speaker risale al 1859, alla vigilia di secessione americana.

Piccola soddisfazione per il partito dei conservatori, la mozione sull'aggiornamento è stata proposta e approvata dal Grand Old Party compatto con 219 voti su 221 (due non hanno votato), contrari tutti i 212 dem.

Resta l'imbarazzo per questa faida nel partito in mondovisione: lo stallo che impedisce ai deputati di giurare (con i famigliari da giorni a Washington per la cerimonia) e alla Camera di iniziare a lavorare. "Va bene se ci vorrà un po' più tempo", ha commentato McCarthy al termine di un'altra giornata ad alta tensione.

L'impressione è che le prossime ore possano essere quelle del ritrovato accordo con i ribelli, sia pure a costo di rendere McCarthy uno Speaker debolissimo. L'alternativa sarebbe un nuovo candidato di mediazione come il vice di McCarthy, l'italo-americano Steve Scalise, più a destra di lui.

Protagonista di queste giornate convulse di votazioni è stata la “clerk” della Camera, Cheryl Johnson, che ha presieduto le operazioni e letto i risultati: l'aula le ha anche dedicato un applauso di gratitudine.