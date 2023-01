Usa, Casa Bianca: a Jill Biden rimosse due lesioni cancerose

Fonti della Casa Bianca hanno confermato che i chirurghi hanno rimosso una lesione cancerosa sopra l'occhio destro della first lady, Jill Biden, ed una sul suo petto, mentre "una terza lesione sulla palpebra sinistra è in fase di esame". Il medico presidenziale, il dottor Kevin O'Connor, ha dichiarato che gli esami hanno confermato che le lesioni sopra l'occhio destro di Biden e sul petto erano carcinoma basocellulare. Si tratta della forma più curabile di cancro della pelle, a crescita lenta e di solito confinato alla superficie. Raramente causa gravi complicazioni o diventa pericoloso per la vita.

I Biden hanno trascorso la giornata al Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda, nel Maryland, dove Jill, quasi 71 anni, è stata sottoposta ad una comune procedura ambulatoriale - nota come chirurgia di Mohs - per rimuovere ed esaminare le lesioni. Dopo quasi nove ore in ospedale, il presidente è tornato alla Casa Bianca da solo.

La scoperta da un controllo di routine

L'ufficio della first lady aveva annunciato una settimana fa la scoperta dei medici di una lesione sopra l'occhio destro durante un recente screening di routine, per il cancro della pelle.

La "Skin Cancer Foundation", ha detto che la pelle delicata intorno agli occhi è particolarmente vulnerabile ai danni dei raggi ultravioletti del sole: sarebbe l'esposizione al sole il rischio principale per il carcinoma a cellule basali.



Jill, first lady molto attiva

Jill - sposata con il presidente Biden dal 1977 - si è distinta per un profilo discreto sulla propria vita privata, ma molto attiva sul piano delle relazioni internazionali. Lo scorso Maggio del 2022, incontrò "a sorpresa" la first lady Ucraina, Olena Zelenska, che non si vedeva in pubblico, dall’inizio della guerra, a Uzhhorod un piccolo centro del sud ovest del paese in guerra.