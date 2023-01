Usa. All’elezione dello speaker della Camera, McCarthy fallisce il primo e il secondo voto

Al Senato, dove i democratici hanno mantenuto la maggioranza, i repubblicani hanno riconfermato come leader di minoranza Mitch McConnell. Il senatore del Kentucky è così diventato il leader di partito con più anzianità di servizio della storia del Senato.

L'umiliazione di McCarthy sottolinea ora lo scontro in atto fra l'ala trumpiana e quella più moderata del partito.

Nella seconda votazione per succedere a Nancy Pelosi come speaker della Camera. I 212 dem hanno votato compatti il loro leader Hakim Jeffries, mentre McCarthy si è fermato ancora a 203 voti perdendone sempre 19 tra i repubblicani, tributati questa volta tutti al 'falco' Jim Jordan, anche lui un alleato di Donald Trump.

McCarthy aveva bisogno di almeno 218 voti, che avrebbe potuto ottenere se il partito lo avesse sostenuto in modo compatto.

Il repubblicano Kevin McCarthy non è riuscito a farsi eleggere speaker della Camera al primo voto e nemmeno al secondo. E' la prima volta che accade negli ultimi cento anni negli Stati Uniti. Il deputato californiano, osteggiato dall'ala trumpiana del partito, alla prima votazione ha ottenuto solo 203 voti, facendosi superare dal candidato democratico Hakim Jeffries che ne ha avuti 212. Si tratta di un umiliante risultato per McCarthy dato che il suo partito ha la maggioranza alla Camera.

Nel 1923 ci vollero nove votazioni, nell'arco di due giorni, per eleggere lo speaker della camera. Lo ricorda il Washington post.

Anche allora il candidato era un repubblicano, Frederick Gillett, che veniva però contestato dall'ala progressista del partito (adesso è l'estrema destra). Dopo quattro votazioni senza risultato, si scelse di aggiornare la seduta al giorno successivo. Gillett prevalse infine al nono tentativo, ma ottenne solo 215 voti favorevoli, il risultato più basso della storia.

Lo stallo più lungo risale al 1855, quando ci vollero 133 votazioni per eleggere Nathaniel Banks come speaker.