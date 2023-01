Usa: figlia ex capo Intelligence Negroponte condannata per omicidio

La figlia dell'ex direttore della National Intelligence John Negroponte è stata riconosciuta colpevole di omicidio, nel processo che la vedeva imputata per l'uccisione del 24enne Yousuf Rasmussen, nel febbraio del 2020, in Maryland, durante una lite dovuta all'alcol. La 29enne Sophia Negroponte è stata condannata dalla giuria del tribunale della Contea di Montgomery. La giovane rischia fino a 40 anni di carcere.

Sophia Negroponte è una dei cinque bambini honduregni abbandonati o orfani, adottati anni fa da John Negroponte e dalla moglie, quando l'ex direttore della National Intelligence era ambasciatore Usa nel Paese centramericano.

La giovane, secondo quanto emerso nel processo, accoltellò Rasmussen più volte, colpendolo fatalmente alla giugulare. Il suo avvocato ha chiesto ai giurati di considerare che la Negroponte quella notte era talmente ubriaca che non era in grado di intendere e di volere.

Dopo il verdetto, l'83enne John Negroponte ha riferito che la famiglia discuterà se presentare appello, lamentando che né l'accusa, né la difesa avevano preso nella dovuta considerazione l'alcolismo sofferto dalla figlia a causa dei suoi passati traumi.

Fu l'allora presidente George W. Bush a nominare nel 2005 John Negroponte quale primo direttore della National Intelligence, carica creata dopo gli attentati dell'11 settembre 2001. In seguito, Negroponte ricoprì anche l'incarico di vice segretario di Stato. In precedenza, era stato ambasciatore in Honduras, Messico, Filippine, Nazioni Unite e Iraq.