Usa, le foto dei treni che trasportano armi dalla Corea del Nord alla Russia

Armi e missili e armi trasportati dalla Corea del Nord alla Russia. Gli Stati Uniti hanno rilasciato una serie di scatti, recentemente declassificati, in cui si vedono vagoni ferroviari russi fare la spola dalla Federazione alla Corea del Nord e ritorno, a novembre, carichi di armi destinate al Gruppoo Wagner, l'organizzazione di mercenari che combatte al fianco degli invasori russi in Ucraina. "Queste azioni riconoscono la minaccia transcontinentale rappresentata da Wagner, anche attraverso il suo modello in corso di grave attività criminale", ha detto venerdì ai giornalisti John Kirby, il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, che ha chiesto a Pyongyang di mettere fine alle forniture belliche per Mosca. Le foto satellitari risalgono a novembre e gli Usa ritengono che fossero una prima fornitura di razzi di fanteria e missili a uso del Gruppo Wagner. Kirby ha detto che gli Stati Uniti non ritengono che queste forniture abbiano cambiato le dinamiche sul campo di battaglia in Ucraina, ma che si attendono che tali forniture "in dretta violazione delle sanzioni del Consiglio di sicurezza Onu" contro Pyongyang continuino. "Il trasferimento di armi dalla Corea del Nord è una diretta violazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'Onu", ha detto.

Getty Le immagini mostrano un treno in viaggio tra Russia e Nord Corea

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato quindi che designerà la società di mercenari russa come "organizzazione criminale transnazionale" e che imporrà ulteriori sanzioni contro il gruppo e la sua rete di supporto in tutto il mondo. La compagnia di mercenari è controllata dall'oligarca della ristorazione Yevgeny Prigozhin, noto come 'lo chef di Putin'. La designazione come organizzazione criminale transnazionale comporta il congelamento di ogni asset Usa della società e il divieto per gli americani di fornire fondi, beni o servizi al gruppo. L'uomo d'affari russo ha reagito ironicamente alla dichiarazione della Casa Bianca sul possibile riconoscimento di Wagner come 'organizzazione criminale transnazionale'. "Finalmente, ora Wagner e gli americani sono colleghi - ha scritto su Telegram - d'ora in poi, la nostra relazione può essere definita una 'resa dei conti' tra clan criminali". Oggi uno dei canali Telegram vicini al Gruppo Wagner ha postato una foto del cancelliere tedesco Olaf Scholz sotto la scritta 'Eroi dell'operazione Z' (l'operazione speciale in Ucraina), alludendo alla resistenza di Berlino ad inviare i tank Leopard tedeschi in Ucraina. E sotto: "I Paesi che appoggiano l'Ucraina non sono riusciti a convenire su una posizione unica sulle forniture di carri armati a Kiev", una citazione delle parole pronunciate ieri dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius.

Ap Le foto dei vagoni russi che ganno la spola con la Corea del Nord