Usa. McCarthy bocciato anche alla 14esima votazione per speaker camera

Contrariamente alle previsioni, Kevin McCarthy è stato bocciato anche nella 14esima votazione per l'elezione a speaker della Camera dei rappresentanti. Fatale, per il leader repubblicano, che si è fermato alla soglia di 216 voti, è stata l'astensione del 'ribelle' Matt Gaetz che, secondo quanto era trapelato nelle ultime ore, avrebbe dovuto garantirgli il suo voto.

Prima dell'esito del voto, si è registrato un teso scambio di battute tra il leader repubblicano, Kevin McCarthy, e il 'ribelle' Matt Gaetz. Secondo quanto era trapelato, Gaetz avrebbe dovuto votare a favore di McCarthy, mentre al momento della 'chiama' ha votato "presente", vale a dire 'astenuto' secondo le regole della Camera, come l'altra irriducibile Laureen Boebert.

L'astensione di Gaetz, a fronte di 4 voti degli altri ribelli repubblicani contrari a McCarthy, ha determinato una nuova bocciatura per il leader della maggioranza, che ha finora ottenuto 216 voti, non sufficienti al momento per l'elezione a speaker.

Al momento della dichiarazione di voto di Gaetz, McCarthy si è avvicinato al banco dove sedeva il suo collega di partito, chiedendogli conto della sua posizione. Dura, secondo quanto è stato possibile comprendere, la risposta del deputato, apparso irremovibile nella sua decisione.

Dopo la sconfitta di Kevin McCarthy, il gruppo repubblicano ha presentato una mozione per aggiornare i lavori a

lunedì. La mozione è attualmente sottoposta a voto, il cui esito sarà ufficializzato a breve.