I risparmi milionari dell'ex atleta Usain Bolt fatti sparire misteriosamente dal suo conto corrente

Diversi milioni di dollari depositati su uno dei conti correnti dell'ex velocista giamaicano Usain Bolt sono clamorosamente spariti. Le somme accumulate in diversi anni attraverso diritti sportivi e pubblicità sarebbero state trafugate da sconosciuti. L'ex campione di atletica leggera, per otto volte oro olimpico e undici oro mondiale, si è trovato dall'oggi al domani senza gran parte dei suoi risparmi investiti in un fondo giamaicano. La notizia è stata data dal suo manager Nugent Walker al giornale giamaicano "The Gleaner".

La società di investimento "Stock and Securities Limited (SSL)" ha allertato le forze dell'ordine e le autorità giamaicane, inclusa la commissione per i Servizi finanziari, che hanno avviato un'indagine sui fondi mancanti. Secondo Walker, Bolt si sarebbe accorto per la prima volta mercoledì del fatto che sul suo conto corrente mancavano delle grosse cifre. L'ex atleta, che oggi ha 36 anni, si è ritirato dalle gare nel 2017 per dedicarsi alle sue attività imprenditoriali. Per Forbes nel 2018 guadagnava 31 milioni di dollari grazie ad accordi di sponsorizzazione soprattutto con Puma. L'anno scorso il suo patrimonio si sarebbe aggirato intorno ai 90 milioni di dollari.