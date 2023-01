Utah: uomo ha massacrato la famiglia, inclusi i 5 figli, dopo la richiesta di divorzio

Un uomo di 42 anni dello Utah - membro attivo della chiesa dei mormoni - si è tolto la vita dopo aver sparato alla moglie, alla suocera e ai cinque figli di età compresa tra i 4 e i 17 anni. A scatenare la furia omicida - secondo le prime ipotesi formulate dagli investigatori - il fatto che la moglie due settimane prima di Natale avesse presentato richiesta di divorzio.

Gli omicidi hanno scosso la piccola città agricola di Enoch, a metà strada tra Salt Lake City e Las Vegas. "Questo è un duro colpo per molte famiglie che hanno trascorso molte notti con queste persone che ora non ci sono più", ha detto il sindaco Geoffrey Chenut. Il City Manager Rob Dotson ha detto che la comunità "si sente persa, prova dolore e ha molte domande".

Il governatore dello Utah Spencer Cox ha twittato le sue condoglianze scrivendo: “I nostri cuori vanno a tutte le persone colpite da questa violenza insensata. Per favore, mantieni la comunità di Enoch nelle tue preghiere”.

I membri della comunità che si sono riuniti al municipio di Enoch per ascoltare la conferenza stampa hanno affermato che è stato straziante dover dire ai propri figli che i loro coetanei potrebbero non essere a scuola il giorno successivo. Il distretto scolastico ha messo disposizione dei consulenti per chiunque necessiti di supporto dopo il tragico tragico evento.

Il presidente Joe Biden ha diffuso un messaggio di cordoglio, sottolineando che la violenza causata dalla diffusione di armi da fuoco rimane la principale causa di morte per i bambini in America.