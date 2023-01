Venezuela. Bevono alcol preparato artigianalmente per festeggiare il Capodanno, 9 morti

Nove persone sono morte a Chivacoa, un villaggio agricolo nel centro-ovest del Venezuela per aver bevuto, durante i festeggiamenti per il nuovo anno, un alcolico preparato artigianalmente.

Altre 16 persone sono state ricoverate per "avvelenamento da etile di un prodotto artigianale non approvato dalle autorità sanitarie", come ha confermato il governatore di Yaracuy Julio Leon.

Le autorità hanno ascoltato i parenti e fatto un sopralluogo nella casa dove si è svolta la festa. Hanno prelevato campioni del poco alcol rimasto per analizzarli in laboratorio. Una fonte della polizia ha detto che l'alcol è stato adulterato con metanolo, una sostanza che può causare cecità, danni al fegato e infine la morte.

Il consumo di queste bevande artigianali a basso costo si è diffuso, in particolare nei quartieri popolari delle grandi città e nei villaggi dell'interno del Paese colpiti da una crisi economica senza precedenti.