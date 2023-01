Venezuela: Parlamento licenzia "presidente ad interim" Guaidò

L'Assemblea Nazionale venezuelana, il Parlamento controllato dall'opposizione (eletto nel 2015 e successivamente sostituito da una nuova Camera bassa) ha deciso di licenziare il "presidente ad interim" Juan Guaido dal suo incarico nominando al suo posto Dinorah Figuera per il biennio 2023-24. Sarà affiancata da Marianela Fernàndez e Auristela Vasquez.

Le donne rappresentano tre diversi partiti che avevano spinto per la rimozione di Guaidó, un passo necessario per riconnettersi con gli elettori disillusi in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno. Ma resta da vedere come, vivendo fuori dal Venezuela, riusciranno a mobilitare i loro connazionali per contrastare la presa sempre più salda del potere di Maduro.

Nel 2019 Guaido era stato riconosciuto come presidente de facto del Venezuela dagli Stati Uniti e da alcuni Paesi occidentali, un sostegno venuto progressivamente meno data la totale assenza di progressi politici nel Paese malgrado le trattative in corso tra il governo di Nicolas Maduro e l'opposizione.