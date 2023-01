Vertice ad Agrigento con il ministro dell'Interno, Piantedosi, e il capo della polizia, Giannini

È la prefettura di Agrigento ad ospitare il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, al quale prendono parte il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e il capo della Polizia, Lamberto Giannini. Presenti anche il procuratore capo, facente funzioni, di Agrigento, Salvatore Vella e il comandante del Roan della Guardia di finanza Sicilia, Alessandro Bucci.

Al comitato è presente anche il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, che nei giorni scorsi, in seguito al naufragio costato la vita a tre persone, tra cui una bambina di due anni, ha chiesto con urgenza una task force per far fronte ai nuovi sbarchi che si stanno verificando nell'Isola.

“Lo Stato o ci aiuta, con misure concrete, strutturali e stabili, a governare questo dramma umano, o ci deve esentare da tutte le incombenze che derivano dalla gestione dei flussi migratori, tenendo Lampedusa indenne da quelli che sono i danni”, aveva detto il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, prima di intervenire al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ad Agrigento.

Mannino ha aggiunto: "Il governo deve consentirci di poter assumere personale: ho 15 dipendenti in tutto e metà di questi impiegati sono quotidianamente impegnati a risolvere questioni e problemi dell'hotspot, ad iniziare dall'ufficiale di Stato civile che è perennemente impegnato a fare pratiche per le vittime". Anche l'ufficio tecnico "è sistematicamente impegnato con problemi per spazzatura, reflui fognari dell'hotspot e barchini sparsi ormai su tutte le nostre coste che sono deturpate".

"Chiederò per Lampedusa il risarcimento anche per danni morali. L'isola ha salvato migliaia di migranti nel corso di questi anni. Il risarcimento consiste nel fare subito Lampedusa zona franca. Del resto ci era stato promesso" , ha aggiunto il sindaco di Lampedusa.

Piantedosi e Giannini incontrano la famiglia del poliziotto morto in Sardegna

ll ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e il capo della polizia, Lamberto Giannini al loro arrivo in Prefettura ad Agrigento hanno incontrato la moglie, i figli e i genitori di Sergio Di Loreto, il poliziotto di Agrigento di 48 anni, morto pochi mesi fa in Sardegna, al poligono, mentre partecipava ad un corso di aggiornamento scorte. Il poliziotto è stato raggiunto da una pallottola di un collega mentre puliva l'arma.