Nel video, il momento in cui un cliente spara e uccide il ladro che sta rapinando una taqueria nel sud-ovest di Houston con una pistola finta. Gli ha sparato ben otto colpi ed uno alla testa quando il rapinatore era già a terra, come in una sorta di esecuzione, e solo allora si è accorto che la pistola del malvivente era un giocattolo. Si è dato quindi alla fuga, la polizia lo sta cercando.