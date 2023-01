Via i bambini da scivoli e altalene: a Villa Pamphili cancelli chiusi "a causa dei cinghiali"

Una corsetta al parco, una passeggiata, ma anche una semplice uscita per portare a spasso il cane a Roma può diventare pericoloso a causa dei cinghiali. A tre giorni dall'ultimo incidente - un uomo di 58 anni finito in coma dopo lo scontro a bordo di un motorino con un ungulato - la polizia locale di Roma Capitale ha chiuso in via precauzionale varie entrate di Villa Pamphili, il terzo parco pubblico di Roma per ampiezza. Sbarrati gli ingressi di via di Donna Olimpia, via Vitellia e piazza San Pancrazio. "Entrata chiusa causa cinghiali", si legge sui cartelli che non accennano ai tempi della chiusura.

Gli altri ingressi sono aperti, ma soggetti a vigilanza perché la situazione è in continua evoluzione. "Chiudono a seconda dello stazionamento del cinghiale", spiegano dall'associazione amici di Villa Pamphili. I cinghiali avvistati nel parco al momento sono due, vicino a una delle aree giochi dei bambini. Il parco resterà chiuso finché i cinghiali non saranno catturati.

La presenza degli ungulati sta creando non pochi problemi in città: capita spesso che i cittadini si ritrovino ad avere incontri ravvicinati con gli animali.

Poche settimane fa, a Monteverde, due cinghiali sono stati catturati nel giardino privato di un'abitazione in via Duchessa di Galliera: gli ungulati, passeggiando su via Gianicolense nella corsia preferenziale dell'8, erano arrivati fino all'appartamento privato. Li' sono stati bloccati dalla Polizia Provinciale che con fucili ad aria compressa ha addormentato i cinghiali e li ha portati via.

Il Governo a dicembre scorso aveva approvato un emendamento nella manovra di Bilancio che prevede la possibilità di abbattere "animali selvatici" anche nelle zone urbane, per motivi di pubblica incolumità e sicurezza stradale.