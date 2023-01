Lollobrigida: "Inaccettabile un'etichetta che stigmatizzi gli effetti del vino sulla salute"

“La nostra posizione è netta: qualsiasi etichettatura che preveda uno stigma degli effetti del vino sulla salute è inaccettabile”.

Non lascia dubbi la posizione del ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrogida, espressa durante il Question time in Senato, in merito agli alert sanitari in etichetta proposti dall'Irlanda. "Chi propone questa" etichettatura “nasconde a nostro avviso l'intento di impedire ai prodotti di eccellenza italiani di affermarsi sul mercato”.

"La misura irlandese- ha aggiunto Lollobrigida - non è giustificata da alcuna evidenza scientifica, ed è vero, invece, che i rischi per i consumatori dipendono dalla modalità di consumo, dal regime alimentare, dallo stile di vita. L'abuso di un alimento reca pregiudizio alla salute, non certo il consumo moderato".

Il ministro dell'Agricoltura ha poi ribadito un rinnovato impegno contro l'abuso di alcol annunciando "iniziative allo studio con il ministro della salute, che ha dato ampia disponibilità".