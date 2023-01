Violenze in famiglia: arresti a Oristano, Frosinone e Alessandria

Il 2023 è iniziato da meno di quarantotto ore ed è già iniziata la conta delle donne costrette a denunciare ex mariti e compagni per abusi e violenze.

A San Vittore del Lazio, in provincia di Frosinone, è stato arrestato un 38enne che ha più volte vessato la propria compagna. La donna, spaventata e esasperata, ha dovuto cercare rifugio dai genitori durante i giorni di festa. Quando l’uomo non ha trovato la donna a casa, è andato dalla sua famiglia minacciando di far esplodere una bombola del gas e fare una strage. I carabinieri sono arrivati per tempo a fermarlo e lo hanno subito portato in carcere, dove ora si trova in attesa di essere ascoltato dai giudici del Tribunale di Cassino.

A Oristano è stato arrestato un 47enne con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’uomo ha più volte tenuto comportamenti violenti nei confronti della compagna e dei figli minorenni di quest’ultima. La denuncia è scattata grazie alla segnalazione di un vicino di casa, preoccupato dalle urla e dalle richieste di aiuto che arrivavano dall’appartamento della coppia. La donna in un primo momento, forse per paura di una ritorsione, aveva negato le aggressioni.

Violenze su una donna anche ad Alessandria, dove dovrà rispondere di violenza sessuale, atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale un uomo sorpreso a casa della ex compagna in cui era entrato con un duplicato delle chiavi. Il giorno prima la vittima aveva subito violenza dall’aguzzino e era andata in ospedale a farsi curare le ferite. Al momento delle dimissioni era stata riaccompagnata a casa da una pattuglia della Polizia per recuperare alcuni effetti personali. Entrata nell’appartamento, le sue urla hanno richiamato l’attenzione degli agenti che hanno arrestato l’uomo. Il violento ha opposto resistenza anche a loro.