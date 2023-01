Von der Leyen ricorda Sassoli: "Un uomo con la passione per l'Europa, un custode della democrazia"

David Maria Sassoli è stato "un uomo con la passione per l'Europa, un custode della democrazia e dei diritti". Lo ha detto oggi la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, durante la presentazione a Roma del libro "David Sassoli. La saggezza e l'audacia", curato da Claudio Sardo, e pubblicato dalla casa editrice Feltrinelli.

Von der Leyen, durante il suo intervento, ripetutamente interrotto dagli applausi in sala, ha ricordato: "C'ero in tante occasioni in cui ha parlato ma ce n'è una che non posso dimenticare. Nell'estate del 2021 andai con lui a Fossoli, il suo discorso fu una lettera d'amore all'Ue. Tutta la visita a Fossoli mi commosse, David aveva una speciale connessione con questo luogo. Mi portò al campo di concentramento, incontrammo i sopravvissuti e i figli delle vittime. E durante la commemorazione David ruppe il protocollo e prese la mia mano, un semplice gesto di unità che vale milioni di parole", ha spiegato von der Leyen. "E' stato un uomo con la passione per la democrazia e l'Europa. Lui pensava che il nostro dovere era essere vigili, e agiva da guardiano della democrazia. David credeva che la democrazia europea poteva garantire diritti ad un numero crescente di persone. David sapeva ascoltare ma anche guidare", ha sottolineato. "David era un grande oratore e anche un grande politico, che faceva politica per passione e non per potere. Era un uomo gentile e coraggioso, il presidente buono".

"David credeva nella democrazia europea, nella sua forza e nella sua capacità aumentare i diritti di sempre più persone. Credeva nel ruolo vitale del Parlamento europeo, in quanto Casa della democrazia europea. E ha rivoluzionato il modo in cui il Parlamento ha lavorato durante la pandemia in modo che possa continuare a servire il popolo europeo in tempi di estremo bisogno. Ma David sapeva anche che la democrazia è fragile e deve essere protetta dai nemici interni ed esterni. David non avrebbe mai tollerato la corruzione, né all'interno dei ranghi dei parlamentari né all'interno di alcun organo governativo", ha proseguito la presidente della Commissione Ue "ora lotterebbe con tutte le sue forze per l'onestà e contro l'ingerenza straniera nella nostra democrazia, proprio come sta facendo l'attuale leader del Parlamento europeo", ha aggiunto.

'"Alla fine dei nostri meeting, David Sassoli mi salutava sempre augurandomi, in francese, 'Bon courage'. Vorrei estendere quell'auspicio a tutti noi: che possiamo trovare il suo stesso coraggio di batterci per i nostri valori, il coraggio di portare avanti le nostre battaglie, il coraggio di volgere sempre lo sguardo al futuro, come ha fatto lui. Bon courage, grazie David e viva l'Europa", ha concluso la presidente.

A ricordare David Sassoli anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani: "David ha dato l'anima per le istituzioni comunitarie. Sono molto grato a lui", ha detto il ministro durante la presentazione del libro. "Pur militando su fronti differenti io e David Sassoli abbiamo difeso il Parlamento europeo e l'istituzione democratica dell'Unione europea. Battuti perché il Parlamento avesse iniziativa legislativa. Ho avuto da lui il massimo del mio appoggio e lui da me; un uomo che si è battuto per le istituzioni comunitarie".

Di contributo straordinario al progetto europeo ha parlato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri: "Nella 'cosa pubblica' ha messo tutta la sua dedizione, la sua mitezza e la sua determinazione - ha evidenziato il sindaco- La sua idea di politica come processo e convergenza. Ma anche la sua audacia la sua difesa del metodo comunitario e del ruolo del parlamento Ue. La sua elezione fu il primo passo nell'agenda per il cambiamento dell’Europa per ricucire una frattura tra Europa e popolo - ha proseguito - Con lui l'Ue ha aperto una stagione nuova che ha mostrato capacità del progetto europeo di dare risposte che altri non hanno saputo dare. Grazie al cambiamento l'Europa è riuscita a ricucire quella che era una frattura di popolo".