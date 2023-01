Amazon. Ad Jassy annuncia 18 mila tagli di posti di lavoro

Saranno 18.000 i tagli di posti di lavoro di Amazon.com Inc. Lo ha affermato Andy Jassy, amministratore delegato della società, come riportano alcuni media americani tra cui il Wall Street Journal che ha evidenziato come il numero dei licenziamenti sia superiore a quanto inizialmente previsto.

La società con sede a Seattle a novembre ha annunciato che avrebbe iniziato a ridurre i posti di lavoro, con tagli concentrati sul business dei dispositivi, sul reclutamento e sulle operazioni di vendita al dettaglio. Al momento dell'annuncio la società aveva spiegato che i tagli avrebbero interessato circa 10.000 persone.

Le prime migliaia di licenziamenti hanno avuto inizio lo scorso anno. Il resto dei tagli porterà il numero totale di licenziamenti a oltre 17.000 e sarà effettuato nelle prossime settimane, riferisce ancora Wsj. A settembre i dipendenti Amazon erano 1,5 milioni.