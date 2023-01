World Braille Day, oggi è la giornata mondiale dedicata al sistema di scrittura dei non vedenti

Dal 4 al 9 gennaio, in occasione della Giornata del Braille, il Ministero dell'Istruzione e del Merito organizza "leggere con le dita" . Una manifestazione in cui verranno esposti dei volumi in braille presso la biblioteca del Ministero. Il libro "Cuore" di Edmondo De Amicis, il carme "Dei Sepolcri" di Ugo Foscolo, un sillabario per imparare a leggere e scrivere, una raccolta di spartiti musicali per lo studio del pianoforte: sono questi alcuni dei volumi visionabili.

Il Senato, ad esempio, è stato la prima istituzione italiana a pubblicare, nel 2008, la Costituzione italiana nel linguaggio per i non vedenti.

Si tratta, come ricorda in un tweet l'Istituto Superiore di Sanità, di un "linguaggio universale che ha migliorato qualità della vita e inclusione sociale, garantendo la piena accessibilità dei testi".

La giornata mondiale dedicata al Braille coincide con la data di nascita del suo inventore: oggi si celebra il compleanno del francese Louis Braille , nato il 4 gennaio del 1809 a Coupvray, in Francia, ideatore del sistema di lettura e scrittura che ha rivoluzionato la vita delle persone non vedenti e ipovedenti.

Oltre al Braille diverse sono le opzioni a disposizione per agevolare in particolare la lettura: tra questi gli audiolibri, per i quali è possibile donare la voce.

Si può infatti partecipare, anche da lettori non professionisti, alle attività di audio registrazione di testi del Centro Nazionale del Libro Parlato, istituito dall'Unione italiana ciechi e ipovedenti: tutte le informazioni su www.libroparlatoonline.it/donalatuavoce.

Durante la pandemia, buone pratiche sono state implementate da parti del sistema delle Nazioni Unite per promuovere una risposta inclusiva e diffondere informazioni in Braille, specie in Etiopia e Malawi.

Anche il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha scritto un post sul proprio profilo Facebook per celebrare la giornata.