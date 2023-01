Yakutia: un automobilista salva dal congelamento Babbo Natale ubriaco e riprende la scena

In Yakutia, Babbo Natale (in russo Nonno Gelo), ubriaco fradicio, si è addormentato sul ciglio di una strada innevata, a meno 40 gradi. Per fortuna un automobilista di passaggio lo ha visto e lo ha svegliato: "Babbo Natale, alzati, che ci fai qui?". Nonno Gelo si è tirato su di scatto, quasi infastidito. Poi si è rimesso in piedi, ha cercato di darsi un contegno ed è sparito a piedi nella notte, rifiutando il passaggio che il suo salvatore gli aveva offerto.

L'uomo col costume di Babbo Natale aveva probabilmente festeggiato il nuovo anno con libagioni così abbondanti da sprofondare nel sonno sul ciglio della strada in un cumulo di neve. Non è difficile immaginare che se non fosse stato risvegliato, sarebbe morto assiderato.