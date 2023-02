Effetto inflazione, italiani più attenti al cibo. In calo del 12% lo spreco alimentare

Rispetto a un anno fa siamo diventati più bravi, forse anche come risposta all'inflazione. Lo spreco alimentare scende infatti del 12% nelle case degli italiani, per un valore complessivo di 6,48 miliardi di euro. Una cifra che arriva a 9,3 miliardi considerando le perdite lungo la filiera, dal campo alla catena dell'industria alla distribuzione.

È quanto emerge dal report 'Il caso Italia' 2023 di Waste Watcher International Observatory on Food and Sustainability, presentato oggi in vista della X Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare del 5 febbraio, per iniziativa della campagna Spreco Zero di Last Minute Market e dell'Università di Bologna, su monitoraggio Ipsos.

In base ai nuovi dati che si riferiscono al mese di gennaio 2023, gli italiani gettano in media 524,1 grammi pro capite a settimana di cibo, contro i 595,3 grammi della scorsa indagine, ovvero circa 75 grammi di cibo al giorno e 27,253 kg annui. Si spreca di più al Sud (+8% rispetto alla media nazionale) e nelle famiglie senza figli (+38%).

Tra i cibi più sprecati ogni giorno, c'è la frutta per 3,4 grammi, il pane (2,3gr), seguono insalata, verdure, aglio e cipolle. Rispetto a due anni fa e a parità di budget destinato alla spesa alimentare, quasi 1 italiano su 3 presta attenzione alla riduzione del consumo di carne (26%), e 4 italiani su 10 quando fanno la spesa ragionano sulla base di promozioni e offerte, ma anche della sostenibilità di produzione e consumo del cibo (27%).

Un consumatore, quindi, misurato negli acquisti, focalizzato sulla prevenzione degli sprechi anche come risposta allo scatto inflattivo, disponibile a tagliare i consumi per ridurre le bollette. "Non è lontano l'obiettivo Onu di dimezzare lo spreco alimentare entro il 2030", fa sapere il fondatore di Spreco Zero, l'agroeconomista Andrea Segrè.