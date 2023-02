È cinese il secondo pallone avvistato sull'America Latina. La Cina rassicura: solo per uso civile

La Cina ha confermato come suo il secondo pallone aerostatico segnalato dal Pentagono in volo sull'America Latina, dopo quello abbattuto dai militari Usa per essere finito sullo spazio aereo degli Stati Uniti. Anche in questo caso, ha riferito la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, "il dirigibile senza pilota" è uno di quelli a uso civile, sostanzialmente per le attività meteo. "Il pallone ha capacità di autogoverno limitata ha deviato dal suo percorso programmato e si è accidentalmente portato sull'America Latina e sui Caraibi", ha detto Mao nel briefing quotidiano. L'aeronautica colombiana ha dichiarato sabato che un possibile pallone aerostatico è stato rilevato venerdì mattina nel suo sistema di difesa aerea.

La Cina "è un paese responsabile e ha sempre rispettato rigorosamente il diritto internazionale: abbiamo comunicato con le parti interessate e stiamo gestendo in modo appropriato senza causare alcuna minaccia a alcun paese". Il rilevamento del primo pallone aerostatico sopra gli Stati Uniti, abbattuto dai militari americani perché ritenuto essere uno per attività di spionaggio, ha provocato l'annullamento della visita a Pechino del segretario di Stato americano Antony Blinken, atteso nel fine settimana. La Cina ha espresso la sua irritazione per l'abbattimento del pallone, insistendo sul fatto che fosse un velivolo di sorveglianza meteorologica senza pilota che aveva virato fuori rotta.