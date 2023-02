Milano positiva, ma tonfo di Mps

Dopo una partenza negativa, Milano ha virato in territorio positivo e nonostante l'avvio incerto di Wall Street mantiene questo indirizzo. In queste ore però i mercati appaiono particolarmente volatili, incerti anche a causa dei dati dell'inflazione in Francia e Spagna, più alti del previsto. Il problema inflattivo quindi continua a preoccupare.

Piazza Affari resta in rialzo di quasi mezzo punto, Francoforte è piatta, Parigi in modesto calo mentre Londra è pesante a -0,86%.

A Milano tonfo di Mps che perde oltre il 7%, dopo la mossa a sorpresa del gruppo Axa che vende la sua partecipazione dell'8% del capitale.

In deciso rialzo invece Saipem dopo la presentazione dei conti e Unicredit. Il settore bancario quindi (tolta Mps) prosegue la tendenza positiva grazie ai maggiori ricavi provocati dai rialzi dei tassi.

A Wall Street il Dow Jones perde lo 0,40% e il Nasdaq guadagna lo 0,10%: tutti in attesa di possibili novità sul fronte Tesla, visto che domani è l'Investor Day.