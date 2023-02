È morto in un ospedale a Bolzano il giovane di 12 anni precipitato dal balcone di un albergo

È deceduto in un ospedale a Bolzano il giovane di 12 anni che domenica era precipitato dal balcone di una stanza d'albergo in Alto Adige.

Il ragazzo originario di Dorstadt nei pressi di Braunschweig era venuto in Valle Aurina con la sua classe per la settimana bianca. Aveva 12 anni. Secondo le prime ipotesi il ragazzo è scivolato nel tentativo di scavalcare dal balcone di un albergo a San Giovanni nella stanza attigua. L'incidente probabilmente si è verificato nel tentativo di fare uno scherzo ai compagni. Il giovane è precipitato dal secondo piano riportando gravissime lesioni. L'impatto sul cemento è stato violentissimo. È stato portato d’urgenza all’ospedale di Bolzano in elicottero. Ma il giovane è deceduto.

I compagni di classe sotto shock sono stati assistiti da psicologi della Croce bianca. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.