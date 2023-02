Attesa per il debutto di Chiara Ferragni. Sul palco con un monologo che sarà una lettera a se stessa

Alla viglia dell'inizio della 73esima edizione del Festival di Sanremo, la più attesa è lei: Chiara Ferragni. Corteggiata da tempo da Amadeus, quest'anno ha accettato la proposta ed è sicuramente tra i protagonisti su cui c'è maggiore curiosità. A lei il ruolo di co-conduttrice della prima e dell'ultima serata con Amadeus e Gianni Morandi. "La sua presenza è motivo di grande curiosità per molti, di felicità per noi, grande divertimento, è una ragazza solare, sarà una bella sorpresa", promette Amadeus limitandosi a raccontare in radio che "sarà sola sul palco". E Morandi: "Vedendola di persona, in azione, si capisce perché abbia un seguito così forte, farà una bella cosa".

ansa Chiara Ferragni posa per un selfie con Gianni Morandi

Dal canto suo l'imprenditrice digitale da 28,5 milioni di follower solo su Instagram si dice pronta al debutto sul palco, ma non fa mistero di provare l'ansia della vigilia nel suo diario quotidiano sui social: "Ultime prove, poi domani si parte, mi c…o leggermente, anzi molto addosso, ma ho una grande voglia di salire sul palco", confessa ai suoi fan. "Apprezzo tutti i messaggi carini e pieni di energia che mi mandate, li leggo, mi fanno sempre piacere. Ce la metterò tutta", racconta nelle stories Ferragni, che vestirà Schiaparelli e Dior e dietro le quinte è seguita dalle telecamere di Amazon per la seconda stagione della serie The Ferragnez di Prime Video. Sull'agitazione da debutto ha scherzato anche Fedez, che ha raggiunto Chiara a Sanremo. In una delle stories confessa ai followers che la moglie “se la sta facendo addosso”. Lei risponde: “Lui non mi aiuta”.