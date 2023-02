Tredicenne picchiata e ferita a colpi di forbici da due coetanee, è grave

Una tredicenne è stata picchiata e colpita con un paio di forbici da due ragazzine della stessa età. L'aggressione è avvenuta in un giardino pubblico a Castelbelforte, in provincia di Mantova. La giovane vittima è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo i carabinieri, che hanno fermato le due autrici dell'aggressione, si sarebbe trattato di un vero e proprio agguato: dopo averla attirata con una scusa, una l'avrebbe tenuta ferma mentre l'altra l'avrebbe colpita prima con dei pugni alla testa e poi con una forbice.

Le due responsabili sono compagne di classe della vittima: non avendo ancora 14 anni non sono imputabili.



Sui motivi dell'aggressione è ancora buio fitto, anche se pare non entrarci nulla il bullismo o l'appartenenza a qualche gang giovanile. Le urla di terrore e di dolore della vittima sono state udite da una donna che abita nei pressi del parco e che ha dato l'allarme. Subito sono arrivati i soccorsi, un'ambulanza e un'eliambulanza. La ragazzina era a terra, sull'erba, e perdeva molto sangue ma quando è stata caricata sull'elicottero per essere trasportata all'ospedale di Borgo Trento a Verona dove si trova tuttora ricoverata, era vigile. Ora le sue condizioni sono gravi ma stabili e, soprattutto, non è in pericolo di vita.

Nel frattempo le due autrici dell'aggressione erano fuggite, ma sono state rintracciate a casa, a Castelbelforte, dai carabinieri, mentre i genitori, con cui le ragazzine si erano confidate, le stavano accompagnando in caserma.

Vittima e aguzzine vengono descritte da tutti come tre ragazzine che non avevano mai dato problemi a scuola e fuori, senza grilli per la testa. "Siamo tutti increduli e sconcertati - ha detto il sindaco leghista nonché vice presidente della Provincia, Massimiliano Gazzani -. L'episodio lascia basita la nostra comunità sia per la violenza usata che per l'età delle protagoniste".