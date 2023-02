18 migranti muoiono nascosti in un camion di legname in Bulgaria

In Bulgaria 18 rifugiati sono stati trovati morti in un camion vicino a Sofia, lo ha annunciato il ministero degli Affari interni. Secondo le prime informazioni di "24 Chasa", il camion trasportava legname e circa 40 migranti clandestini, che si nascondevano in un luogo nascosto sotto il legname trasportato. Secondo le prime informazioni, i tronchi si sarebbero mossi ed avrebbero schiacciato le persone.

La polizia è intervenuta in seguito ad una segnalazione riguardante un camion abbandonato nel territorio del villaggio di Lokorsko ed un gruppo di persone che stazionavano intorno ad esso. Non ci sono segnalazioni di incidenti stradali. Alcuni sopravvissuti sono stati trasportati in ospedale per cure mediche. Sono state intraprese azioni di perquisizione operativa per identificare gli autisti che, secondo gli stranieri, sarebbero fuggiti. La polizia indaga sul caso.