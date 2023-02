27enne ucciso a Pesaro: presunto assassino fermato in Romania durante un normale controllo stradale

E' stato fermato in Romania il 30enne sospettato di aver ucciso a Pesaro l'imprenditore edile 27enne Pierpaolo Panzieri. Micheal Alessandrini, pesarese con problemi psichiatrici e legati alla ludopatia e amico della vittima, è incappato in un normale controllo stradale della polizia ed è stato bloccato anche se, secondo fonti investigative, i poliziotti romeni non avrebbero ancora in mano il mandato di cattura e attenderebbero l'atto dall'Italia per formalizzare un provvedimento cautelare in relazione all'omicidio.

Alessandrini è il figlio del titolare dell'hotel San Marco, struttura storica nel pesarese, in viale XI Febbraio. Nessuno dei famigliari, per ora, ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Quella dell'amico è stata la pista seguita da subito dagli investigatori. Alessandrini era a cena a casa della vittima la sera dell'omicidio. Quando gli agenti sono andati a cercarlo per sentirlo non lo hanno trovato. Non era mai rientrato a casa e, a quel punto, è iniziata una caccia in tutta Italia.

La dinamica dell'omicidio

13 sono state le coltellate inferte a Pierpaolo, secondo il medico che ha effettuato il primo esame del cadavere. Il 27enne ha cercato di difendersi dai colpi inferti da una persona di cui si fidava: il colpo mortale è stato probabilmente quello tra collo e spalle. Il ragazzo avrebbe provato a salvarsi in bagno dove è stato raggiunto e finito. Qui è stato ritrovato dal fratello.