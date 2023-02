Rai: i 70 anni del Dna su Rai Scuola, storie della Scienza

Settant'anni fa i biologi Watson e Crick, futuri premi Nobel per la Medicina, presentarono il primo modello accurato di Dna, il nostro codice genetico: un "compleanno" che Rai Cultura festeggia con "Storie della Scienza", il programma condotto dal filosofo della scienza Telmo Pievani, con la partecipazione della giornalista scientifica Silvia Bencivelli, in onda oggi alle 16.30 su Rai Scuola.

La genetica racconta ogni giorno nuove affascinanti conquiste, ma le teorie sull'ereditarietà hanno una storia molto antica. Raccontarla significa scoprire come, col tempo, siamo riusciti a passare da una visione moralista della questione, secondo cui i problemi dei figli derivavano dai "vizi" dei genitori, ad un approccio scientifico che ci spiega sempre meglio perché siamo chi siamo. La puntata ripercorre il lavoro di Mendel, le conquiste sullo studio e il funzionamento del Dna, e spiega cosa vuol dire mappare intere popolazioni, fino ad arrivare alle più recenti teorie evoluzionistiche dei geni. Ne parlano Alessandro Volpone, storico della Scienza, Università di Bari; Isabella Saggio, biologa e biotecnologa; Università La Sapienza; Guido Barbujani, genetista, Università di Ferrara.

A seguire, nello spettacolo "Dna" al linguaggio chiaro e appassionante di un grande divulgatore e filosofo dell'evoluzione come Telmo Pievani si fonde quello coinvolgente della musica dei Deproducers: Gianni Maroccolo, Vittorio Cosma, Riccardo Sinigallia, Giovanni Maggiore e Simone Filippi.

"Racconti di Scienza" presenta una appassionante esperienza sensoriale immersiva messa in scena presso lo storico Teatro Girolamo Magnani di Fidenza e realizzata in collaborazione con la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro.