A comporre una delle musiche per l'incoronazione di re Carlo sarà Lloyd Webber

È di Andrew Lloyd Webber una delle nuove composizioni che fungeranno da colonna sonora all'incoronazione di re Carlo III. Il compositore inglese, 74 anni, ha scritto una delle dodici musiche originali che saranno eseguite alla cerimonia, prevista per il prossimo 6 maggio alla Westminster Abbey di Londra. Quella di LLoyd Webber, autore di molti celebri soundtrack tra i quali "Jesus Christ Superstar", "Evita" e "Cats", è una delle 6 composizioni per orchestra. Vi saranno anche 5 musiche per coro ed una per organo. Vi saranno inoltre pezzi classici di William Byrd, George Handel ed Edward Elgar. Tra gli esecutori, ancora non confermati, si fa il nome - come riporta la BBC - di Paul McCartney. Si era fatto anche il nome di Ed Sheeran ed Adele, che però si sarebbero dichiarati "non disponibili".