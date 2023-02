A New York chiude Lenny's, storica pizzeria del film "La febbre del sabato sera"

A fare da sfondo a questa camminata epica è la New York degli anni ‘70. Siamo a Bensonhurst, quartiere una volta italo-americano di New York situato nella parte sud-occidentale di Brooklyn. Anche l'insegna della pizzeria Lenny's è uno spicchio d'Italia: verde, bianca e rossa.

"Siamo grati per essere andati così bene per tanti anni - ha scritto su Facebook la figlia di Giordano, Josephine - e abbiamo deciso di chiudere perché è il momento giusto per mio padre. È ora che si goda la famiglia". In tanti hanno commentato sui social la notizia, qualcuno si è affrettato ad aggiudicarsi un'ultima fetta di pizza. I nostalgici si sono messi in posa davanti all'insegna.