"Il terremoto ha dato ad Assad la possibilità di sopravvivere politicamente"

"Il terremoto ha dato al regime un vantaggio per sopravvivere politicamente", ha detto a Rainews24.it Omar Alshogre, un attivista siriano con sede a Washington, che è stato detenuto e torturato dal regime di Assad, "perché il regime siriano userà il terremoto per normalizzarsi". Gli abbiamo chiesto qual è l’attuale situazione anche rispetto agli aiuti dopo il terremoto.

A causa del terremoto gli Stati Uniti hanno temporaneamente revocato le sanzioni imposte alla Siria per il brutale trattamento dei suoi cittadini. Le sanzioni includevano divieti sul commercio e sui flussi finanziari. La sospensione durerà 180 giorni. Quando circa dieci giorni fa Assad ha aperto i valichi di frontiera per consentire il flusso di aiuti umanitari, gli attivisti siriani hanno subito avvertito i donatori occidentali che il dittatore sfrutterà la tragedia per riaccreditarsi.

Omar Alshogre, attivista siriano nato il 14 maggio 1995 e dal 2012 al 2015 detenuto nelle carceri di Assad. Oggi è direttore del Dipartimento Difesa dei detenuti della Syrian Emergency Task Force. Ha portato la sua testimonianza in tutti gli ambiti internazionali, comprese le Nazioni Unite, ed oggi è impegnato a dar aiuto e assistenza alla popolazione siriana del Nord Ovest della Siria colpita dal terremoto.

Della sua esperienza dice : “sono stato arrestato a novembre del 2012 con i miei cugini Bashir, 22 anni, Rashad, 19, e Noor, 17. Fummo trasferiti da un carcere all’altro, fermandoci alla fine nel famigerato braccio 215 di Damasco, che avevamo soprannominato il “braccio della morte lenta”.

Vidi Rashad e Bashir morire in prigione, e ho sentito che anche Noor è stato ucciso. Mentre ero in carcere, il regime uccise mio padre e i miei due fratelli, il quindicenne Osman e il diciannovenne Mohammed, e diede fuoco alla nostra abitazione. Bombardò la mia scuola, arrestò i miei amici d’infanzia e massacrò la gente nel mio villaggio. Mia madre e le mie sorelle riuscirono a fuggire in Turchia.

In prigione ho imparato più cose sulla realtà della dittatura di quante ne avrei potute imparare da fuori. Le guardie avevano creato un ambiente nel quale dovevi accanirti sugli altri se volevi sopravvivere. Chi voleva mangiare doveva rubare il pasto a qualcun altro. Lo stesso valeva per bere. In prigione ho visto un padre uccidere suo figlio per sopravvivere. In quelle carceri si muore nel dolore o si vive con il dolore e il senso di colpa. L’11 giugno 2015, dopo tre anni di reclusione, fui liberato da alcune guardie che erano state corrotte da mia madre. Per farmi uscire misero in scena una falsa esecuzione. Dieci giorni dopo arrivai in Turchia, dove ritrovai mia madre. “